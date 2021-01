Doppelte Portion Biathlon in Oberhof

Diesmal gibt es gleich zwei Wochen in Oberhof. In zehn Tagen werden zwölf Entscheidungen fallen. Der Weltverband hat wegen der Corona-Pandemie und mit Blick auf mögliche Ansteckungen die Weltcup-Standorte reduziert. "Das ist aus der Not heraus geboren, um die Reisetätigkeit einzuschränken" , sagte Bundestrainer Mark Kirchner, der auf ähnlich gute Ergebnisse hofft wie auf den ersten drei Etappen.

Deutsche Frauen optimistisch

Die erfolgsverwöhnten deutschen Frauen warten noch auf die absoluten Topergebnisse. Denise Herrmann schaffte es nur beim Einzel in Kontiolahti auf das Podest, Franziska Preuß ist bisher die stabilste, wurde in Hochfilzen im Sprint Dritte und Vierte. "Das erste Trimester war für mich etwas durchwachsen. Es ging sehr gut los, dann hatte ich etwas Schwierigkeiten" , erklärte Herrmann, die sich in Davos den letzten Schwung für den Weltcup holte..

Auch Frauen-Bundestrainer Kristian Mehringer war nicht ganz zufrieden mit dem Abschneiden bisher, ist aber mit Blick auf Oberhof optimistisch: "Wir gehen gestärkt nach Oberhof. Wir kennen die Strecke, den Schießstand, die Bedingungen. Oberhof ist ein gutes Pflaster für das deutsche Team. Wir werden wieder alles geben, sodass wir den anderen Nationen das Leben etwas schwerer machen."

Peiffer bisher einziger Siegläufer

Arnd Peiffer bei seinem Sieg im Massenstart

Die deutschen Männer können mit dem Abschneiden bisher ganz zufrieden sein. Drei Podestplätze, darunter auch der Massenstart-Sieg von Arnd Peiffer in Hochfilzen, stehen zu Buche. In Oberhof darf gern der ein oder andere hinzukommen. "Natürlich war es schön, dass ich zweimal auf dem Podium stand und sogar einen Sieg hatte. Aber das ist für mich schon wieder Geschichte und abgeheftet. Ich weiß, dass ich mir alles neu erkämpfen muss. Alles ist wieder auf Null gesetzt. Jetzt geht’s weiter und ich freue mich drauf!“ , sagte Peiffer.

Gelbe Leibchen bei den Norwegern

Johannes Thingnes Bö und Marte Olsbu Röiseland reisen mit dem Gelben Trikot der Weltcup-Besten nach Oberhof. Und vor allem bei den Männern gehen die Siege eigentlich nur über die Norweger. Vier verschiedene Athleten holten bisher Siege, neben den Etablierten haben die Norweger mit Sturla Holm Lägreid (drei Erfolge) jetzt noch einen Siegläufer. Bei den Frauen holten Röiseland und Tiril Eckhoff bisher fünf Weltcup-Erfolge. Vor allem im Sprint ist auch mit der zweifachen Siegerin Hanna Öberg aus Schweden) zu rechnen.