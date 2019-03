Biathlon-Weltcup

Bö siegt mit perfektem Massenstart - Peiffer und Doll auf dem Podest

Der Norweger Johannes Thingnes Bö hat das letzte Weltcup-Rennen der Biathlon-Saison für sich entschieden. Beim Massenstart in Oslo, dem Mekka des Biathlons, siegte er am Sonntag (24.03.19) vor Arnd Peiffer (+19,2 Sekunden) und Benedikt Doll (+38,0). Damit gelangen Bö wie in Nove Mesto drei Erfolge in einer Woche.