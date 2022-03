Biathlon-Märchen - Erik Lesser mit fantastischer Aufholjagd in Kontiolahti

Erik Lesser hat sich am Sonntag (06.03.2022) mit einer unglaublichen Aufholjagd den zweiten Platz bei der Verfolgung in Kontiolahti gesichert. Der Routinier, der seine Karriere nach dieser Saison beendet, war als Zwölfter in das Rennen gestartet. Mit einer fehlerfreien Leistung am Schießstand und einer unwiderstehlichen Schlussrunde lief der Thüringer auf das Podest. So gut war er noch nie in dieser Saison.

Nur einen Fehler beim letzten Schuss leistete sich Quentin Fillon Maillet. Der Franzose dominierte das Verfolgungsrennen und sicherte sich den zweiten Sieg des Wochenendes, nachdem er schon am Samstag im Sprint gewonnen hatte. Der Italiener Lukas Hofer wurde Dritter (+8,8 Sekunden).

Lesser schießt fehlerfrei und kämpft sich nach vorne

"Ich war mehr als happy, dass ich die Initiative am letzten Berg übernehmen konnte. Kontiolahti und Verfolgung - das passt einfach" , freute sich Lesser nach seinem starken Rennen.

Der 33-Jährige glänzte mit 20 Volltreffern beim Schießen und kämpfte sich Runde für Runde nach vorn. Als Fünfter ging er schließlich in die letzte Schleife. Vor ihm lagen Emilien Jacquelin, der lange um den Sieg gekämpft hatte, sich aber am beim dritten und vierten Schießen beim Versuch Maillet einzuholen verspekuliert hatte, der Südtiroler Hofer und Vetle Sjåstad Christiansen, Fünfter im Gesamtweltcup.