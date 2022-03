Biathlon - Doll setzt deutschen Höhenflug fort

Benedikt Doll ist beim vorletzten Sprint in dieser Saison auf den dritten Platz gelaufen. Der 31-Jährige vom SZ Breitnau blieb am Schießstand fehlerfrei und musste sich am Donnerstag (10.03.2022) nur dem überragenden Quentin Fillon Maillet (Frankreich) und Sturla Holm Laegreid (Norwegen) geschlagen geben.

Damit ist Fillon Maillet seinem Ziel, bester Biathlet der Saison zu werden, einem großen Schritt näher gekommen. Zumal sein schärfster Konkurrent Emilien Jacquelin mit vier Fehlern abgeschlagen nicht in den Top Ten landete.