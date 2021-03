Beim Doppel-Erfolg von Tarjei und Johannes Thignes Bö konnte das deutsche Quartett nicht ganz vorne mitmischen. Platz drei ging im tschechischen Nove Mesto an den Franzosen Simon Desthieux, der den Sprint gewonnen hatte.

Obwohl auch das Top-Trio am Schießstand nicht fehlerfrei blieb, reichte es für Arnd Peiffer und Co. am Ende nicht aufs Podest. "Um Platz drei wurde richtig hart gefightet. Ein Fehler stehend hat mich rausgeschmissen", analysierte Benedikt Doll, der als bester Deutscher noch Achter wurde. "Läuferisch konnte ich richtig gut mithalten." Auch der Sprintdritte Peiffer ärgerte sich über seine Schießeinlagen: "85 Prozent Schießleistung ist halt zu wenig", so Peiffer der das Rennen nach drei Strafrunden als Zehnter beendete.

Doll und Peffer verschießen Podestplatz

Im Verfolger war für das deutsche Quartett noch alles möglich. Nur zwei Minuten lagen zwischen dem ersten Starter Simon Desthieux und dem 60.. Arnd Peiffer ging nach Platz drei im Sprint mit vier Sekunden Rückstand in glänzender Ausgangsposition ins Rennen. Der Franzose machte Tempo, doch Peiffer blieb dran und schoss wie Desthieux die Null. Benedikt Doll kam nach fünf Treffern bis auf 9,4 Sekunden heran.

Doch schon beim zweiten Schießen wechselte das Blatt. Peiffer und Doll mussten eine, Desthieux sogar zwei Strafrunden drehen. Tarjey Bö übernahm vor Peiffer und Emil Jacquelin. Doll blieb als Vierter dran.

Beim dritten Schießen kassierten dann Doll und Peiffer erneut eine Strafrunde und mussten den erneut fehlerfreien Konkurrenten Jacquelin auf Platz acht und neun ziehen lassen. Bö traf ebenfalls und blieb am Franzosen dran.

Im vierten Schießen blieben Bö, Jacquelin und Destieux fehlerfrei. Auch Doll traf alles und übernahm als Achter die Verfolgung aus detuscher Sicht. Peiffer musste dagegen erneut eine Strafrunde drehen und rutschte auf Platz zehn ab.

Der Sieg war dem Norweger nicht mehr zu nehmen und den Erfolg machte Bruder Johannes Thingnes Bö perfekt, der von Platz elf noch aufs Podest vorgelaufen war.

Lesser bleibt in den Top 15