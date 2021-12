Johannes Kühn ist beim Verfolger in Hochfilzen am Samstag (11.12.2021) als bester Deutscher auf den 15. Platz gelaufen. In einem packenden Rennen versagten ihm erst beim letzten Schießen die Nerven. Den Sieg holte der Franzose Quentin Fillon Maillet mit einem Schießfehler nach 33:52 Minuten vor seinem Landsmann Emilien Jacquelin (ein Fehler/+32,1 Sekunden) und dem Schweden Sebastian Samuelsson (zwei Fehler/+38,2).

Roman Rees (+1:18,00 Minuten) kam mit zwei Schießfehlern auf Platz 23. Auch Erik Lesser (+1:45,00) schoss zwei Strafrunden, verbesserte sich aber vom 34. auf den 28. Platz. Benedikt Doll, der als 60. und damit Letzter startete, wurde 39. (+2:43,80). Philipp Horn (+2:03,70) holte mit Rang 32 ebenfalls noch Weltcuppunkte. Philipp Nawrath (+3:22,90) musste sich mit Platz 47 begnügen.