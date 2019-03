Kuzmina räumt den Sieg treffsicher ab - Herrmann Zweite

Nach ihrem zweiten Platz zum Auftakt des Weltcup-Finals in Oslo ging Franziska Preuß mit den besten DSV -Chancen ins Rennen über die 10-Kilometer-Distanz. Die 25-Jährige startete 21 Sekunden hinter Springsiegerin Anastasija Kuzmina in die Loipe. Denise Herrmann hatte als Sprintfünfte nur 34 Sekunden Rückstand. Karolin Horchler (+1:20 Minuten) , Franziska Hildebrand (+1:27) und Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (1:29) mussten mehr Zeit gut machen. Auch Weltcup-Debütantin Janina Hettich und Nadine Horchler hatten die Qualifikation für das Feld der 60 Besten geschafft.

Kuzmina zieht fehlerfrei durch

Doch Kuzmina (0/0/0,0), die zum Saisonende ihre Karriere beendet, ließ der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. Die Slowenin räumte alle 20 Scheiben sicher ab und lief in 28:25,9 Minuten einem ungefährdeten Sieg entgegen. Verfolgungsweltmeisterin Denise Herrmann (1/0/0/1) war extrem schnell, und nach dem ersten Schießen auch am Schießstand perfekt fast unterwegs, doch an Kuzmina kam sie nicht mehr heran. Hermann hatte im Ziel schon 1:42,8 Minuten Rückstand. "Die Verfolgungsrennen liefen ja ganz gut dieses Jahr" , so Herrmann, die nach dem WM-Sieg mit viel Selbstbewusstsein unterwegs war. "Ich bin echt wieder gut durchgekommen." Dritte wurde die Schwedin Hanna Öberg (0/0/0/1|2:01,1 Minuten). Die kleine Kristallkugel in der Disziplinwertung sicherte sich die Italienerin Dorothea Wierer mit Rang zwölf.

Preuß Siebte, Dahlmeier in Top 20

Franziska Preuß (0/2/1/0) war fehlerfrei gestartet, musste dann allerdings drei Strafrunden drehen und fiel auf Platz sieben zurück. Auch Franziska Hildebrand (1/0/2/0) und Laura Dahlmeier (0/1/0/2) blieben nicht fehlerfrei und reihten sich mit einem Rückstand von fast vier Minuten auf Platz 19 und 20 ein. Karolin Horchler (0/1/0/1) wurde 26., Janina Hettich (1/0/1/1) 32. und Nadine Horchler (1/0/2/0) 47..