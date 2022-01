Marte Olsbu Röiseland hat überlegen die Verfolgung in Oberhof gewonnen. Als erste Skijägerin war die Norwegerin am Sonntag (09.01.2022) gestartet und lief an der Spitze ein einsames Rennen. Das Podium komplettierten Hanna Öberg aus Schweden und die Belarusin Dzinara Alimbekava.

Wie schon beim Sprint am Freitag war die Thüringerin Vanessa Voigt bei ihrem Heimrennen stärkste Athletin aus dem DSV -Team. Sie bestätigte mit 2:17,5 Minuten Rückstand ihren zwölften Platz. " Ich bin sehr zufrieden, weil es heute mehr Wille als Können war. Hinten raus wollte ich unbedingt die Null. Aber man hat am Laufen gesehen, dass es heute sehr zäh war ", erklärte Voigt in der Sportschau.