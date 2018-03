Biathlon-Weltcup in Tjumen, Sprint Männer

Fourcade jagt Bö den Sprint-Titel ab

Mit 31 Punkten Vorsprung war der Norweger Johannes Thingnes Bö in den letzten Sprint-Weltcup der Biathleten in Tjumen gegagen. Doch Dominator Martin Fourcade jagte ihm die kleine Kugel tatsächlich noch ab. Erik Lesser lief in die Top Ten.