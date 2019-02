Selbst die arktische Kälte von phasenweise knapp unter minus 30 Grad macht Biathletin Laura Dahlmeier nichts aus. "Gefrorene Haare. Mir egal", schrieb die Doppel-Olympiasiegerin bestens gelaunt auf Instagram unter ein Foto vom Training im kanadischen Eisschrank von Canmore. Doch auch die 25-Jährige ist angesichts der extremen Temperaturen dick eingepackt. Viele Skijäger schützen sich mit wärmenden Gesichtspflastern, mehr Kleidungsschichten als üblich und Lufterwärmern im Mund, um keine Gesundheitsschäden zu riskieren.

Änderungen im Zeitplan erforderlich

Das Wetter zwingt die Veranstalter des ersten der beiden Übersee-Weltcups in Nordamerika zu Veränderungen im Zeitplan. Arnd Peiffer und Co. müssen in Canmore schon einen Tag früher als geplant die Staffelrennen absolvieren. Die eigentlich für Samstag angesetzten Wettbewerbe sollen auf Freitag vorgezogen werden, um mehr Spielraum bei möglichen Absagen wegen der Kälte zu haben. Der Weltverband IBU bestätigte diese Pläne bislang noch nicht. Der Freitag war ursprünglich wettkampffrei.

Möglicherweise kurzfristiger Jury-Entscheid

Bis Sonntag sind in Canmore Temperaturen zwischen -9 und -29 Grad angekündigt. In den IBU -Wettkampfregeln ist festgelegt, dass bei weniger als -20 Grad kein Weltcup-Start erlaubt ist. Ab -15 Grad Celsius muss es einen Jury-Entscheid in Absprache mit dem medizinischen Delegierten der IBU geben. Die Athleten trotzen der Kälte im Training mit wärmenden Gesichtspflastern, Atemhilfen und mehr Kleidungsschichten als üblich. "Selbstverständlich werden wir die Wettersituation genau beobachten um die Gesundheit der Athleten nicht zu gefährden" , hieß es bei der IBU . Die für Dienstag geplante Eröffnungsfeier musste aufgrund der ungewöhnlich niedrigen Temperaturen bereits abgesagt werden.

Mit Dahlmeier, ohne Schempp

Laura Dahlmeier, die nach gesundheitlichen Rückschlägen im Saisonverlauf bereits auf mehrere Rennen verzichtet hatte, will in Canmore starten, nicht aber bei der WM -Generalprobe eine Woche später im US -amerikanischen Soldier Hollow. Simon Schempp dagegen lässt aufgrund von Formschwäche die Nordamerika-Tour komplett aus.

Thema in: MDR aktuell am 06.02.19, 19.30 Uhr

dpa | Stand: 06.02.2019, 11:14