Weltcup in Ruhpolding

Deutschland-Staffel verpasst Podest, Frankreich gewinnt

Die deutsche Herren-Staffel hat in Ruhpolding den fünften Platz belegt. Außer Arnd Peiffer hatten alle DSV-Vertreter Probleme am Schießstand. Es siegte - zum ersten Mal in dieser Saison - die Staffel aus Frankreich.