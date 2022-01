Biathlon - Deutsche Debütantinnen-Staffel in Antholz chancenlos

Weidel, die erst fünf Saisonrennen bestritten hat, ist am Schießstand eine Bank. Bei böigem Wind war sie mit drei Nachladern im Soll, auf der Strecke trennen sich noch Welten von den Besten. So verlor sie auf ihrer sechsten Kilometerrunde 1:11 Minuten auf die Weißrussin Alimbekawa, die zwei Mal nachladen musste.

Hildebrand macht kaum Boden gut

Franziska Hildebrand musste das Feld von hinten aufrollen, konnte sich aber nicht entscheidend verbessern. Die 34-Jährige brauchte insgesamt vier Nachlader und wirkte nach dem Einzel am Freitag auch nicht ganz so frisch wie zuletzt. Als 16. ins Rennen gegangen, machte sie gerade zwei Plätze gut und schickte Janina Hettich als 14. in die Loipe. Der Rückstand war mit 1:32 Minuten deutlich. "Ganz so gut wie gestern habe ich mich nicht gefühlt, aber es war okay" , so Hildebrand.

Hettich bringt Staffel zurück ins Spiel

Das Rennen war aus deutscher Sicht gelaufen. Eigentlich. Doch was ist schon normal in einem Staffelrennen? Nichts. Erst recht nicht, wenn der Wind weht. So kämpfte sich Janina Hettich vom 14. Platz auf Rang vier vor. Sie schoss souverän - brauchte nur zwei Nachlader - und profitierte davon, dass die Starterinnen vor ihr reihenweise patzten. Auch die Russinnen, die fast 40 Sekunden Vorsprung hatten, reihten sich plötzlich hinter Hettich ein. "Ich bin läuferisch mega-zufrieden und ziemlich überrascht, dass ich nach dem Stehendanschlag als Sechste aus dem Stadion gegangen bin" , so Hettich.

Kebinger - Schlussläuferin beim Debüt

Einen noch größeren Satz nach vorn machte Norwegen. Ida Lien kämpfte sich vom Ende des Feldes an die Spitze vor. Schlussläuferin Ingrid Landmark Tandrevold brachte den Sieg souverän nach Hause, hatte aber auch Glück, dass Verfolgerin Lucie Charvatowa aus Tschechien auf der letzten Runde von der Strecke abkam und im Tiefschnee landete.

Für Deutschland lief Debütantin Hanna Kebinger die Staffel zu Ende. Die Ausgangslage war sehr gut. Mit insgesamt vier Nachladern schlug sie sich wacker und führte die deutsche Staffel auf Rang acht ins Ziel.

Stand: 22.01.2022, 16:19