Optimismus vor Männer-Sprint

"Am besten wäre, wenn es gleich einer auf das Podest schafft." Einen Tag nach dem historisch schlechten Abschneiden der deutschen Biathlon-Frauen in Oberhof wollen es die deutschen Männer um Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer heute (ab 14.30 Uhr im Live-Ticker) bei ihrem Auftakt in den Oberhofer Heim-Weltcup besser machen.

Peiffer: "Quasi selbst betreut"

Arnd Peiffer: "Gesund geblieben"

Sechs DSV -Männer stehen am Start - und Peiffer strahlt so kurz nach dem Jahreswechsel besonders viel Optimismus und Vorfreude aus. "Ich konnte die letzten Tage gut trainieren und bin gesund geblieben" , verrät der 31-Jährige. In Obertiliach in Österreich habe er die Zeit nach Weihnachten verbracht, ganz in Familie mit Freundin und der im Dezember neugeborenen Tochter. Ungewohnt und trotzdem sehr produktiv. "Da habe ich mich quasi selbst betreut. Mal so eine Woche geht das. Da fühle ich mich sogar verantwortlicher und trainiere bewusster" , verrät der Niedersachse.

Peiffer: Sprint-Sieger 2012 in Oberhof

An Oberhof hat er gute Erinnerungen, 2012 feierte er hier einen seiner neun Weltcupsiege und schaffte es zwei weitere Male in Einzelrennen auf das Podest. Dieses Jahr winkt ein kleines Jubiläum: "Ich bin das zehnte Mal in Oberhof. Ich mag die Atmosphäre hier. Aber ich bin immer noch aufgeregt" , verrät Peiffer.

Bö und Fourcade starten dicht beieinander

Für Peiffer beginnt das Rennen am Freitag mit Startnummer 65 um 15:02:30 Uhr - und damit recht spät. Vor ihm sind dann bereits die Top 5 des Gesamt-Weltcups und vier seiner deutschen Mannschaftskollegen in die Loipe gegangen.



Weltcupspitzenreiter Johannes Thingnes Bö (Startnummer 25), der Dominator der vergangenen Jahre, Martin Fourcade (16), sowie Simon Schempp (38) und Johannes Kühn (48) haben sich für die zweite Startgruppe entschieden. Benedikt Doll (62) startet wie Peiffer aus der dritten Startgruppe. "Das Geheimnis ist, dann zu starten, wenn die Strecke schön plattgelaufen ist aber noch nicht so zerfurcht" , erklärt Peiffer seine Taktik mit der hohen Startnummer.

Lesser: "Nicht bei 100 Prozent"

Erik Lesser: "Hoffe, dass es reicht."

Den Anfang aus deutscher Sicht macht Erik Lesser, aktuell das Sorgenkind im DSV-Team. Der Lokalmatador plagte sich in den vergangenen Wochen wegen Übertrainings mit Rückenproblemen herum und musste vor Weihnachten sogar komplett passen. "Wir haben jetzt eine Mischung aus westlicher und chinesischer Medizin angewandt. Bei 100 Prozent bin ich nicht. Aber ich hoffe, dass es für den Wettkampf reicht" , so die nicht übermäßig optimistische Selbsteinschätzung des Thüringers.

Fourcade: "Weder abgenutzt noch müde"

Ist Martin Fourcade wieder komplett fit?