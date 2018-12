Björndalen und Domratschewa feiern Abschied

" Es ist schwierig zu laufen. Ich bin aber begeistert, wie das hier organisiert ist. Es ist großartig “, strahlte Domratschewa in die ZDF -Kameras. Und Ehemann Björndalen gestand: " Wir haben uns nicht so gut vorbereitet. Darja ist noch stark, ich schwächle ein wenig beim Laufen. “ Der Norweger hatte sich aber schon noch einmal in Form gebracht, wie Simon Schempp bestätigte. Auch seine weißrussische Ehefrau präsentierte sich in einer starken Verfassung. Beide hatten vor der Saison eigentlich bereits ihre Karriere beendet. Als Belohnung gab es im Massenstartrennen Platz drei, bejubelt von 46.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena. Auch in der anschließenden Verfolgung zeigten sie ihre immer noch bestechende Verfassung und schafften am Ende tatsächlich den Podestplatz, weil Benedikt Doll dem Norweger Björndalen ganz Gentlement den Vortritt ließ.

Italien feiert Sieg - Platz zwei für Deutschland

Franziska Preuß und Simon Schempp fuhren knapp am Sieg vorbei.

Dorothea Wierer und Lukas Hofer waren in beiden Rennen eine Klasse für sich und holten sich den Sieg. Eine Premiere, denn noch nie gewann zuvor ein italienisches Team "Auf Schalke". Dabei machte es Hofer beim letzten Schießen spannend, als er drei Mal in die 75 Meter lange Strafrunde musste. " Meine Knie waren wie eine Nähmaschine. Es ist aber noch irgendwie gut gegangen ", atmete Hofer tief durch. So kam Simon Schempp (lief gemeinsam mit Franziska Preuß) noch einmal ganz nah ran, sicherte den Deutschen schließlich Rang zwei. " Das war mega-spannend ", sagte Preuß im ZDF und Schempp ergänzte: " Es ist eine grandiose Veranstaltung. " Doll und Denise Herrmann belegten am Ende den vierten Platz.

Abschied auch für Anton Schipulin

Auch für den erfolgreichen Russen Anton Schipulin war es das letzte Rennen seiner Karriere. Nach Dopingverdächtigungen hatte er im Dezember das sofortige Karriereende verkündet. Der Olympiasieger landete mit Vorjahressiegerin Jekaterina Jurlowa-Percht auf dem achten Platz.

Stand: 29.12.2018, 20:10