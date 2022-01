Lesser/Hildebrand nur Siebte bei Oberhofer Single-Mixed-Staffel

Zuletzt bei WM 2020 auf dem Podest

Das deutsche Team, das zuletzt bei der WM 2020 in Pokljuka mit Erik Lesser und Franziska Preuß mit Rang zwei aufs Podest lief, wartet in der Single Mixed damit weiter auf einen Podestplatz. Nach Rang sechs für die deutsche Mixed-Staffel am Samstag und den beiden Sprint-Rennen am Freitag (07.01.2022) warten die Deutschen damit weiter auf einen Podestplatz beim Heim-Weltcup im Thüringer Wald.

1. Runde: Lesser übergibt an eins

Startläufer Erik Lesser ging mit hohem Tempo in das 9 x 1,5-Kilometer-Rennen. Der Thüringer war bei seinem drei Kilometer langen Auftakt der Schnellste in der Loipe und konnte auch am Schießstand überzeugen.

Der 33-Jährige räumte Liegend alles ab, Stehend verhinderte ein Nachlader aber eine Super-Serie wie zuletzt bei der World-Team-Challenge, als er mit Partnerin Janina Hettich im Massenstart alle Scheiben traf. Weil auch die Konkurrenz nicht fehlerfrei blieb, übergab Lesser als Erster auf Franziska Hildebrand.

2. Runde: Hildebrand stehend stark

Die Sachsen-Anhalterin, die in diesem Winter erst drei Weltcup-Rennen laufen durfte, musst in ihrem ersten Schießen gleich zweimal nachladen und fiel auf Rang fünf zurück. Stehend räumte Hildebrand aber alles ab und profitierte von Fehlern der Konkurrenz. Obwohl Hildebrand in ihrer Runde nur die 16.-beste Laufzeit hatte, setzte sie sich an die Spitze.

3. Runde: Lesser trotz Strauchler vorn dabei

In der dritten Runde blieb Lesser zunächst vorn. Ein läuferischer Strauchler am Anstieg und ein Fehler stehend kosteten Lesser etwas Zeit, der Deutsche übergab 2,1 Sekunden hinter dem Russen Anton Babikow auf Franziska Hildebrand.

Als Zweitschnellster der dritten Runde war Lesser hier wieder vorn dabei. In Schlagdistanz zum Podest blieben beim dritten Wechsel auch die Ukraine und Österreich, die Top-Favoriten aus Norwegen und Frankreich fielen mit einer und drei Strafrunden dagegen schon weit zurück.

4. Runde: Hildebrand verliert Kampf um Podestplatz

Zwei Schießfehler, für die Hildebrand alle drei Nachlader brauchte, warfen Hildebrand bei ihrem dritten Schießen auf Rang drei zurück. Der Podestplatz war nun in Gefahr - und ging verloren. Mit drei Nachladern Stehend bei auffrischendem Wind fiel Hildebrand auf Rang acht zurück.

Zwar konnte sich die 34-Jährige bis kurz vor dem Ziel noch auf Rang fünf verbessern. Den Schlussspurt um Rang fünf verlor die die zweifache Staffel-Weltmeisterin aber noch gegen die Schwedin Johanna Skottheim und die Belgierin Lotte Lie. Mit der achtbesten Laufzeit war Hildebrand erneut ein Stück von der Spitze entfernt.