Biathlon - DSV-Frauen im Olympiacheck mit Arnd Peiffer

Den Weltcup in Hochfilzen verpasste sie krankheitsbedingt. Beim Sprint in Oberhof stürzte sie, ließ anschließend den Start in Ruhpolding aus und war zuletzt in Antholz in keiner guten läuferischen Verfassung. Im Einzel belegte sie in der reinen Laufzeit den 71. Platz und auch in der Staffel verlor sie in der Loipe deutlich.

Ihr großer Pluspunkt ist das Schießen. " Sie ist eine großartige Schützin und hat es sich verdient, dabei zu sein ", meint Peiffer. Um die vorderen Plätze wird Weidel kaum mitmischen, selbst bei einem perfekten Schießen. Dafür ist der Fitness-Rückstand einfach zu groß. Ob es für einen Einsatz in der Staffel reicht, wird von ihren Auftritten in den ersten Rennen abhängen.

Staffel - "Der Druck ist weg"

Am besten dürften die Medaillenchancen für die deutschen Frauen trotz enttäuschender Saisonresultate in der Staffel sein. Zwar sprangen bei den vier Rennen stets Top-Ten-Plätze heraus, mit zwei vierten, einem fünften und einem enttäuschenden achten Platz konnten Herrmann und Co. aber nicht wirklich überzeugen.

" Die Vorzeichen sind im Moment nicht optimal ", erklärt Peiffer, sieht aber genau darin eine Chance für das deutsche Team. " Der Druck ist weg, obligatorisch eine Medaille zu gewinnen. Es kann alles passieren. Wenn es vorher bei den Mädels nicht so gut lief, lief es zum Höhepunkt gut. Das war schon bei der WM in Antholz so. "

Deutschland gehört zweifelsohne neben den Staffeln aus Frankreich, Russland, Norwegen und Schweden zu den Favoriten. Dafür muss aber vor allem am Schießstand eine mannschaftsübergreifend solide Leistung her.

red / Arnd Peiffer, Jonas Schlott, Uri Zahavi | Stand: 25.01.2022, 08:00