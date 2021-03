Eckhoff gewinnt letzten Biathlon-Sprint der Saison

Um beim Sprint in Östersund nach ganz vorne laufen zu können, musste man am Freitag entweder Tiril Eckhoff sein oder aber eine fehlerfreie Schießleistung abliefern. Das schafften von den deutschen Skijägerinnen zwar Janina Hettich und Anna Weidel, in der Loipe verloren beide jedoch zu viel Zeit auf die absolute Weltspitze. Da sich die anderen DSV-Athletinnen mindestens einen Fehler erlaubten, hatten sie mit den Topplatzierungen nichts zu tun.

Eckhoff fehlt noch ein Sieg auf Forsberg

Eckhoff musste zwar nach dem Stehendschießen einmal in die Strafrunde, lief diese Zeit aber auf der Strecke wieder heraus und holte sich damit den siebten Sprintsieg in Serie. Sie steht nun bei insgesamt 13 Saisonsiegen und könnte bei noch zwei ausstehenden Rennen auch noch den Allzeit-Saisonrekord (14) von Magdalena Forsberg aus der Saison 2000/01 einstellen oder gar brechen.

Hinter Eckhoff landete Dorotha Wierer aus Italien auf dem zweiten Rang. Dritte wurde die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold.

Preuß mit zwei Fehlern

Franziska Preuß, die im Gesamtweltcup noch Chancen auf Rang drei hat, setzte liegend gleich den ersten Schuss vorbei, korrigierte am Diopter und legte anschließend eine ordentliche Serie hin. Stehend lief es anders herum. Die ersten vier Scheiben fielen um, nur die letzte blieb stehen. Die zwei Fehler waren letztlich zu viel, so verpasste Preuß auch die Top 10 - eine Seltenheit in ihrer so beständigen Saison.

" Irgendwie war vom ersten Schuss der Wurm drin. Das ärgert mich. Läuferisch war es ok. Ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt. Es war ein extrem enges Rennen, da ist morgen noch einiges möglich ", erklärte Preuß im Anschluss

Hanna Öberg, die in der Weltcup-Gesamtwertung die direkte Kontrahentin von Preuß ist, mussten liegend bereits zwei Mal in die Strafrunde und leistete sich stehend einen weiteren Fehler. Sie verpasste soagr die Weltcup-Punkte. So konnte Preuß als 23. zwar Zähler auf die Schwedin gutmachen, ihr Polster auf die hinter ihr platzierte Wierer schmolz durch deren zweiten Rang aber.

Hettich wird beste Deutsche

Dank ihres fehlerfreien Schießens landetee Janina Hettich als beste Deutsche auf Rang 17. Vanessa Hinz (27.) musste einmal in die Strafrunde und hatte im Ziel 56,3 Sekunden Rückstand. Damit lag sie knapp zehn Sekunden vor Denise Herrmann, die ebenfalls zwei Fehler schoss und 34. wurde. Dazwischen lag auf Rang 31 noch Anna Weidel. Marion Deigentesch war mit Startnummer 20 als erste DSV-Starterin auf die Strecke gegangen, und landete nach jeweils einem Fehler aber nicht unter den besten 60 und verpasste somit die Verfolgung.