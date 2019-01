Loginow überrascht im Sprint in Oberhof

Doll und Peiffer knapp am Podest vorbei

Anders als bei den deutschen Damen am Vortag lief es bei den DSV-Herren deutlich besser. Benedikt Doll verpasster als Vierter mit einem Schießfehler nur um zwei Sekunden das Podest. "Der Fehler ist natürlich ärgerlich. Aber am Ende sind die Punkte wichtig ", sagte der Sprint-Weltmeister. Auch Arnd Peiffer überzeugte als Fünfter. Der 31-Jährige leistete sich wie Doll eine Strafrunde. Ihn trennten 2,5 Sekunden vom dritten Rang. "Wir haben uns läuferisch gut präsentier t", so Peiffer im Ziel.