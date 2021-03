Das Mixed-Staffel-Rennen am vergangenen Sonntag in Nove Mesto war damit Arnd Peiffers letztes Rennen im Weltcup.

Es sei für ihn der perfekte Zeitpunkt, sagte Peiffer der Sportschau, noch sei er konkurrenzfähig, doch wie lange das noch so bleibe, könne niemand sagen. Außerdem wolle er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

" Wir ihr euch sicher denken könnt, ist das nach so langer Zeit keine leichte Entscheidung. Für mich hat sich aber schon länger herauskristallisiert, dass nach dieser Saison der ideale Zeitpunkt zum Aufhören gekommen ist. In diesem Winter konnte ich mich noch über einige gute Rennen und Erfolge freuen und es ist wunderbar, mit dem Gefühl aufzuhören und noch konkurrenzfähig zu sein. ", erklärte Peiffer.

Sprint-Olympiasieger 2018 und -Weltmeister 2011

Peiffer debütierte im Januar 2009 in Oberhof im Weltcup. Sein internationaler Durchbruch gelang dem Bundespolizisten 2011 in Khanty-Mansijsk, als er Weltmeister im Sprint wurde. Über mehr als ein Jahrzehnt gehörte er zu den besten Biathleten der Welt.

Der Olympiasieg im Sprint 2018 und der Gewinn der Goldmedaille im Einzel bei den Weltmeisterschaften 2019 waren weitere Höhepunkte in seiner Karriere.

Peiffer holte 2021 einzige deutsche Einzel-WM-Medaille

Auch in dieser Saison war Peiffer der beste deutsche Biathlet. Im Dezember gelang ihm in Hochfilzen der Sieg im Massenstart, es war der bisher einzige deutsche Erfolg in diesem Winter.

Bei den Weltmeisterschaften im Februar auf der Pokljuka gewann Peiffer auf der 20-Kilometer-Strecke die Silbermedaille, es war die einzige Einzelmedaille für das deutsche Team gewinnen. Insgesamt stand Peiffer in dieser Saison fünfmal auf dem Podest, im Gesamtweltcup steht er auf Platz elf.

red | Stand: 16.03.2021, 16:05