20 Volltreffer, aber kein Podest für Biathletin Vanessa Voigt

Das Rennen war gelaufen, weil insgesamt gut geschossen wurde. Da half es auch nichts, dass sie im zweiten Liegendanschlag alles abräumte. Insgesamt musste die Oberwiesenthalerin vier Mal in die Runde und war auch läuferisch weit von ihrer Bestleistung entfernt. Es reichte nur zur 22. Laufzeit im 30er-Feld. So stand am Ende Platz 23 zu Buche.

Schneller war Franziska Hildebrand unterwegs, die sich mit ebenfalls vier Fehlern, auf dem 19. Platz einreihte.

Deutsches Team bleibt in Antholz

Nach diesem Massenstartrennen bleibt die deutsche Mannschaft in Antholz, trainiert noch und startet am 31. Januar den Olympia-Trip mit einem Direktflug von Frankfurt (Main) nach Peking.

Sanny Stephan | Stand: 23.01.2022, 15:55