Beim Sieg der Weißrussin Darya Domracheva - vor der Slowakin Paulina Fialková und der Französin Anais Chevalier - hätte sich Mäkäräinen mit drei Schießfehlern beinahe von allen Träumen verabschieden können. Vor dem letzten Stehendanschlag führte Dahlmeier vor Karolin Horchler - doch beide Deutschen patzten: Dahlmeier, die im Kampf um den Massenstart-Weltcup gleichauf mit Mäkäräinen ins Rennen gegangen war, schoss zweimal daneben, Horchler einmal.

Hinz und Preuß stark

Damit waren das Duo raus aus dem Kampf ums Podium, doch mit einer tollen Stehendschießleistung und einer starken Schlussrunde kämpften plötzlich Vanessa Hinz und Franziska Preuß vorn mit. Die beiden belegten schließlich die Ränge vier und fünf.

Sechste wurde Mäkäräinen mit einem Finish, in das sie noch mal all ihre Kraft reinlegte - und das reichte für ihre großen Ziele. Im Kampf um den Gesamtweltcup hatte sie vor dem Rennen nur fünf Punkte vor der Slowakin Anastasiya Kuzmina gelegen, doch die landete am Ende nur auf Platz elf direkt vor Dahlmeier.

"Hatten Super-Material"

Vanessa Hinz war am Ende trotz nur drei Sekunden Rückstand auf das Podium hochzufrieden: "Wir hatten super Material, ich hatte schon Sorgen, dass sich die Konkurrenz ein wenig vera... vorkommen würde, so wie wir da am Ende abgegangen sind. Kompliment an die Serviceleute!"

Karolin Horchler reihte sich am Ende auf einem auch noch sehr starken achten Platz ein, Franziska Hildebrand wurde 14. Maren Hammerschmidt und Denise Herrmann, die nach dem Liegendschießen phasenweise sogar geführt hatte, belegten am Ende die Ränge 17. und 18.