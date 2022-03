"Das ist mein Kiew. Wie ihr seht, sind dies keine Militärgebäude. Hier töten russische Raketen Zivilisten" , schrieb der 36-Jährige zu einem Bild eines zerstörten Hochhauses und verlangte: "Bringt eure Soldaten nach Hause."

Stachowski hatte vor wenigen Wochen noch bei den Australian Open gespielt, reiste nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine aber in sein Heimatland und engagiert sich nun in Kiew. Lesser will seine Reichweite nutzen, "damit in Russland mehr Leute wirkliche Nachrichten bekommen" .

Russen sollen "echte Nachrichten" bekommen

Sergej Stachowski

Zuvor hatte er seinen Social-Media-Kanal für Biathletin Anastassija Merkuschina geöffnet und erklärt: " Es geht darum, dass meine russischen Follower auch ein paar echte Nachrichten bekommen. Ich hoffe, dass ich dadurch ein bisschen was bewirken kann. "

Wegen einer Hilfsaktion für seinen russischen Kollegen Eduard Latypow im Januar folgen ihm seitdem mehr als 30.000 Fans aus dem größten Land der Erde. Nach seiner Aktion entfolgten ihm aber auch rund 10.000 Fans. Knapp 157.000 Follower hat er insgesamt. Dieses Potenzial will der 33-Jährige weiter nutzen, um ukrainischen Sportlern seinen Instagram-Kanal zur Verfügung zu stellen und ihnen eine Stimme zu geben.