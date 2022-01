Eine Überraschung gelang Anton Babikov, der nicht im russischen Olympiateam berücksichtigt wurde, als einziger Starter aber fehlerfrei blieb und die Favoriten hinter sich ließ.

Norwegens Tarjei Bö hatte beim letzten Schießen noch zwei Scheiben verpasst, kam mit einer starken Laufleistung aber bis auf 9,7 Sekunden an die Bestzeit (49:46,8 Min.) des Russen heran und wurde Zweiter. Platz drei sicherte sich Babikovs Teamkollege Said Karimulla Khalili schon mit deutlichem Rückstand (+48,5/1 F). Dahinter reihten sich die geschlagenen Topfavoriten Johannes Thingnes Bö ( NOR ), Sturla Holm Lägreid ( NOR ) und Simon Desthieux ( FRA ) auf.