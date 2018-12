Nebel – Biathlon-Rennen auf Donnerstag verschoben

Beide Einzel jetzt am Donnerstag

Das Einzel ist ein extrem langes Rennen. Neben den 20 Kilometer müssen die Athleten auch vier Mal schießen. Ein Fehler wird hier direkt mit einer Strafminute geahndet und kann nicht so einfach in der Loipe kompensiert werden - anders als etwa die Strafrunde bei den anderen Wettkämpfen. Umso wichtiger sind gleiche Bedingungen für alle.



Nun also ein neuer Versuch am Donnerstag. Dann gibt es Biathlon im Doppelpack. Um 10.15 Uhr (Ticker und Stream) gehen die Männer auf die Strecke, 14.15 Uhr (Ticker und Stream) sind die Frauen dran.

Thema in: ARD, Sportschau live, 5.12., ab 14 Uhr