Braisaz gewinnt - Preuß beste DSV-Skijägerin

Nach dem Sieg von Martin Fourcade bei den Männern stand im Einzel der Frauen Justin Braisaz ganz oben. Die Französin (2/0/0/0) konnte am Donnerstag trotz zwei Schießfehlern den Sieg im ersten Einzel des Winters feiern. " Ich hatte gute Beine, und hab mir die Zeit genommen mich aufs Schießen zu konzentrieren ", erklärte die Siegerin.

Mit einer fehlerfreien Leistung schob sich die Ukrainerin Julia Dzhima mit einem Rückstand von 11,1 Sekunden noch vor Braisaz-Teamkollegin Julia Simon (0/0/0/2), die 17,7 Sekunden hinter ihrer Teamkollegin Platz drei holte.

Preuß beste DSV-Skijägerin

Am Schießstand war für die deutschen Starterinnen noch Luft nach oben: Franziska Preuss hatte mit Platz zwei im Single Mixed und Platz vier im Sprint gleich in den ersten Rennen Selbstvertauen getankt. Auch im Einzel zeigte die 25-Jährige eine starke Leistung. Zunächst fehlerfrei sammelte sie im Rennverlauf jedoch drei Strafminuten ein (0/2/0/1). Liegend war sie treffsicher, Stehend gingen drei Schuss daneben. " Teils, teils zufrieden ", zeigte sich Preuß im ZDF-Interview. " Bei drei Fehlern kann man im Einzel nicht mehr erwarten. " Mit 2:00,2 Minuten wurde sie 12.

" Mit der Franzi und der Denise " war Disziplin-Damentrainer Kristian Mehringer zufrieden. Insgesamt sei es aber "nicht ganz zufriedenstellend."

Vier Fehler bei Herrmann, Hinz, Hildebrand, Weidel und Horchler

Denn nicht nur Teamkollegin Denise Hermann setzte noch einen Schuss mehr daneben. Die 30-Jährige reihte sich mit einem Rückstand von 2:30,4 Minuten auf Platz 18 ein. " Es war ganz schön eisig geworden ", sagte Herrmann nach dem Rennen über die Strecke, " da habe ich mich schon sehr schwer getan. " Allerdings räumte sie ein: " Mit vier Fehlern im Einzel, dass ist doch ein bisserl zu viel ". Vanessa Hinz (1/0/1/2) hatte im Ziel 3:53,3 Minuten Rückstand und war mit Platz 30 nicht glücklich. " Bis zum dritten Schießen bin ich echt gut gelegen ", so Preuß. " Ein besseres Ergebnis hab ich selber vergeben. "