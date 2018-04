Biathlon - angeblich 65 Dopingfälle vertuscht

Bestechungsgelder an die Top-Funktionäre, 65 vertuschte Dopingfälle - und schon wieder führt die Spur nach Russland: Der Biathlon-Sport versinkt in einem gigantischen Korruptionssumpf.

Nach Razzien, die am Dienstag (11.04.2018) praktisch zeitgleich in der Zentrale des Weltverbands IBU in Österreich und dem Wohnsitz des Präsidenten Anders Besseberg in Norwegen sowie in Deutschland erfolgt waren, treten immer mehr erschütternde Details zutage. So sollen die Machenschaften mindestens bis in das Jahr 2012 zurückreichen und viele russische Sportler - gedeckt von höchster Stelle - mit verbotenen Substanzen im Körper an der WM 2017 in Hochfilzen teilgenommen haben.