Biathlon-Star Fourcade geht - eine Karriere voller Rekorde

"Danke für die Reise. Zeit auf Wiedersehen zu sagen" , teilte der 31-Jährige am Freitagabend (13.03.2020) in den sozialen Medien mit. Damit war das Verfolgungsrennen am Samstag (14.03.20020) das letzte Rennen des Franzosen. Noch ein Mal das Kräftemessen mit dem norwegischen Rivalen Johannes Thingnes Bö, noch ein Mal vier nervenstarke Schießeinlagen - und am Ende durfte der Franzose tatsächlich über einen weiteren Einzelsieg jubeln. Zum achten Triumph im Gesamtweltcup fehlten am Ende gerade einmal zwei Pünktchen. Schade, dass Martin der Große in Finnland so ganz ohne jubelnde Kulisse, ohne französisches Fahnenmeer und "Au-Revoir"-Banner abtreten musste. Zumindest schließt sich in Kontiolahti ein bemerkenswerter Kreis: Auf den Tag genau vor zehn Jahren hatte Fourcade an dieser Stelle auch seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert.

Eine Karriere voller Rekorde

Das französische Team feiert Martin Fourcade