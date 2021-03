Fillon Maillet holt Sprintsieg in Nove Mesto – Deutsche patzen

Das deutsche Sextett verballerte einen möglichen Podestplatz beim Stehend-Schießen. Arnd Peiffer war mit einem Fehler und 46,1 Sekunden Rückstand als bester DSV -Starter 13. Benedikt Doll lag auf Podestkurs, bevor er zwei Mal daneben zielte und am Ende 15. wurde (+ 49,1 Sekunden). "Läuferisch habe ich mich gut gefühlt. Es war sauschnell. Am Schießstand fehlt mir die Ruhe, das darf nicht passieren" , sagte Doll im ZDF .

Kühn und Horn verpassen Verfolger

Auch bei Erik Lesser blieb eine Scheibe stehen. Der Thüringer musste sich im Ziel bei 54,7 Sekunden Rückstand mit dem 19. Platz begnügen. Roman Rees landete mit einem Schießfehler auf Rang 32. Johannes Kühn und Philipp Horn verpassten die Top 60 und damit die Qualifikation für das Verfolgungsrennen.

Regen, kaum Wind - Schießfehler verboten

Am Donnerstag präsentierte sich Nove Mesto ganz in Grau. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt regnete es, als sich die mehr als 100 Läufer auf die Strecke machten. Und die Topfavoriten gingen gleich mit frühen Startnummern ins Rennen. Klar war, angesichts der guten Windbedingungen durfte man sich keine Schießfehler leisten.

Tarjei Bö von Fillon Maillet abgefangen

Und Johannes Thingnes Bö aus Norwegen leistete sich gleich beim Liegend-Schießen zwei Fahrkarten und war damit bereits aus dem Rennen um den Sprint-Sieg. Zumal sein Bruder Tarjei, der in der Vorwoche die Verfolgung in Nove Mesto gewonnen hatte, ohne Fehler durchkam und nach zehn Kilometern mit 22:18,5 Minuten die erste Bestzeit setzte.



Am Ende wurde es Platz zwei hinter dem laufstarken Franzosen Fillon Maillet mit 11,3 Sekunden Rückstand. Auf Platz drei dazwischen schob sich noch der Italiener Lukas Hofer (+ 14,8 Sekunden). Dahinter folgten ein weiterer Franzose und Norweger. "Seit Wochen habe ich gehofft, auf das Podium zu laufen. Immer wieder kamen Schießfehler dazwischen. Die beiden fehlerfreien Einlagen heute machen mich glücklich. Das Schießen war perfekt, das Laufen war perfekt" , jubelte der Sieger im ZDF .

Noch fünf Rennen in Nove Mesto

Auf dem Programm in Nove Mesto stehen nach den Sprints (die Frauen starten am Freitag) noch die Verfolgungsrennen und zum Abschluss die Mixed-Wettbewerbe. Das Saisonfinale der Skijäger findet dann in der kommenden Woche im schwedischen Östersund statt.

Lette Andrejs Rastorgujevs suspendiert

Andrejs Rastorgujevs