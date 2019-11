Auftakt in Östersund ohne den kranken Arnd Peiffer

Franziska Preuß und Erik Lesser kämpfen um die ersten Weltcuppunkte für die deutsche Mannschaft in dieser Saison. Das Duo startet zum Auftakt der Wintersaison in der Single-Mixed-Staffel (Samstag, 13.10 Uhr/TV und Livestream bei sportschau.de und im Ticker). Simon Schempp und Denise Herrmann laufen anschließend gemeinsam mit Karolin Horchler und Benedikt Doll in der schießlastigen Mixed-Staffel (15.00 Uhr/TV und Livestream bei sportschau.de und im Ticker).

Ein Mixed aus Pause und Belastung

Heißt auch: Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Anna Weidel, Philipp Horn und Johannes Kühn müssen sich einen Tag länger gedulden und feiern ihren Einstand in den Sprintrennen am Sonntag. Ob dann auch der angeschlagene Arnd Peiffer startet, entscheidet sich laut DSV kurzfristig. Danach müssen alle wieder zwei Tage Pause einlegen, ehe es kommenden Mittwoch mit dem Männer-Einzel und am Donnerstag dem Damen-Einzel weitergeht. Auch am Nikolaustag ist Ruhepause. Erst am 7. Dezember geht das erste Männer- Staffelrennen mit Mit-Favorit Deutschland über die Bühne, zum Abschluss der langen Östersund-Zeit ist am Sonntag das Damen-Quartett gefordert.

Schempp: Einstieg katastrophal

Simon Schempp

"Den Wettkampfkalender zum Einstieg finde ich katastrophal", befand auch der wiedergenesene Ex-Weltmeister Schempp. Man hätte genügend Zeit gehabt, den Sprint etwas nach hinten zu verschieben, befand er. Durch die späte Mixed-Staffel hätten die Staffelläufer doch wenig Regenerationszeit. Bundestrainer Mark Kirchner sieht es genauso. "Teilweise nutzen die Teams die ersten Wettkämpfe noch als Qualifikationsmöglichkeit. Das ist jetzt nicht mehr so leicht möglich", kritisierte der 49-Jährige. "Aber wir müssen uns auf unsere Leistung konzentrieren, möglichst einen guten Einstieg schaffen."

Startzeiten in Östersund

Samstag, 13.10 Uhr: Single-Mixed-Rennen im TV und Livestream bei sportschau.de und im Live-Ticker

Samstag, 15.00 Uhr: Mixed-Staffel im TV und Livestream bei sportschau.de und im Live-Ticker

Sonntag, 12.30 Uhr: Sprint der Männer im TV und Livestream bei sportschau.de und im Live-Ticker

Sonntag, 15.30 Uhr: Sprint der Frauen im TV und Livestream bei sportschau.de und im Live-Ticker)

Einen Überblick über alle Termine im Biathlon gibt es hier.