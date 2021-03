DSV-Quartett nur auf Rang neun

Sportschau. . 00:44 Min. . Verfügbar bis 14.03.2022. ARD.

Beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto hat die deutsche Mixed-Staffel eine bessere Platzierung am Schießstand vergeben. Am Ende waren es eine Strafrunde und insgesamt 14 Nachlader.