Biathlon-Weltcup in Ruhpolding für Mittwoch abgesagt

Laut einer Pressemeldung des Landratsamts stehe der Wettbewerb am Mittwoch (16.01.19) in einem "absoluten Widerspruch" zur Durchführung des Wettkampfs in der Chiemgau Arena. "Die Sicherheit der Menschen stehe an erster Stelle" , sagte ein Behördensprecher. Die Entwicklung über den Mittwoch hinaus sei derzeit noch offen. Für Mittwoch (14.30 Uhr) war der Sprint der Herren über 10 Kilometer geplant. Ein möglicher Ausweichtermin wäre der Donnerstag um 11.30 Uhr. Ebenfalls am Donnerstag sollen die Damen um 14.30 Uhr über 7,5 Kilometer starten. Die für Dienstag geplante Weltcup-Eröffnungsfeier war schon am Montag abgesagt worden.

Personalwechsel bei den DSV-Skijägern

Egal, wann und wie die Wettkämpfe stattfinden werden: Es steht fest, dass die deutschen Biathleten ohne Neu-Papa Erik Lesser und den formschwachen Simon Schempp antreten werden. Dagegen kehrt die siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier ebenso wie Vanessa Hinz wieder ins Team zurück. Das hatte der Deutsche Skiverband am Montag mitgeteilt.

Bei den DSV-Männern bereitet aktuell Schempp Grund zur Sorge. Der Schwabe konnte zuletzt läuferisch nicht mithalten und hatte im Thüringer Wald auch am Schießstand extreme Probleme. Jetzt wurde gemeinsam mit dem Trainerteam entschieden, eine Pause einzulegen. Lesser war am Samstag erstmals Vater geworden und verzichtet auf einen Start.

Im Landkreis gilt der Katastrophenfall

Die Region um Ruhpolding ist im Schnee versunken. Deshalb gibt es noch immer einen bestehenden Katastrophenfall im Landkreis Traunstein. Die Rahmenbedingungen seien schwierig, bekannte Ruhpoldings Bürgermeister Claus Pichler. Rettungskräfte hätten in der Stadt alle wichtigen Dächer geräumt, sodass - momentan zumindest - keine Gefahrensituation mehr besteht, so der Bürgermeister.