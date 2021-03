Biathlon - Der Nachwuchs

Die deutschen Biathleten haben ein Nachwuchs-Problem. Anders als Norwegen, Frankreich, Schweden, die ihren Nachwuchs in den Top 10 des Gesamt-Weltcups platzieren können, muss man auf der Suche nach den deutschen Biathleten der Zukunft ganz schön häufig in der Liste umblättern. Bei den Männern stehen die beiden besten U25-Deutschen im Gesamt-Weltcup auf Rang 83 (Justus Strelow) und 87 (David Zobel). Bei den Frauen ist Janina Hettich immerhin 22., Anna Weidel und Vanessa Voigt als 70. und 81. sind dagegen ebenso weit hinten wie der Männer-Nachwuchs.

Biathlon-Sportdirektor Bernd Eisenbichler ist das Problem bekannt. "Wir haben da Arbeit vor uns" , erklärte Eisenbichler, der die Nachwuchsentwicklung bereits bei seiner Amtsübernahme im November 2019 auf seine To-Do-Liste packte. "Wir müssen Talente sehr gut und sauber entwickeln, wir dürfen uns da keine Fehler erlauben."

Mit den Rücktritten von Arnd Peiffer und Simon Schempp aus der goldenen Generation wird die Situation der Skijäger in der Olympiasaison 2021/22 nicht eben besser. Bundestrainer Mark Kirchner erhofft sich vom Nachwuchs, dem er u.a. beim Weltcup-Finale in Östersund eine Einsatzchance gab, dass er den arrivierten Athleten im Sommer Dampf macht: "Ich bin sehr positiv gestimmt, wie sie sich hier eingebracht haben. Wichtig ist, dass sie gesehen haben, dass sie nicht so weit weg sind von der Spitze" , bewertete Kirchner etwa die Ränge 30 (Strelow) und 32 (Zobel) aus dem abschließenden Verfolger.

Die jetzigen Leistungsträgerinnen und Leistungsträger Franziska Preuß, Denise Herrmann, Erik Lesser und Benedikt Doll werden wohl bis mindestens zur Heim-WM 2023 in Oberhof am Start sein. Damit sich bis dahin neue Talente in entwickeln, will er vernetzter und systematischer arbeiten. "Mehr Lehrgänge, mehr Reibungspunkte, mehr Präsenzphasen an den Stützpunkten" , erklärte Eisenbichler. Kirchner sieht für die kommende Saison übrigens nicht nur das Nachwuchsproblem: Der Thüringer benennt außerdem die schwankende Kondition, Arbeit am Material und fehlende Konstanz am Schießstand als Baustellen. Mit Blick auf den Nachwuchs appelliert er eher zu Gelassenheit: "Wenn man etwa in die Jahre 2010 oder 2011 schaut, wo noch kein Erik Lesser oder Benedikt Doll da war und wir gesagt haben, wir haben keinen Überflieger. Wir haben alle zu WM- und Olympiamedaillen gebracht. Das wird auch das Ziel der nächsten Generation sein."

Skispringen - die Frauen und der Trainer

Als Bundestrainer brachte Andreas Bauer die deutschen Skispringerinnnen an die Weltspitze, feierte mit Carina Vogt und Katharina Althaus Olympia-Medaillen, viele Weltcup-Siege und dreimal WM-Gold. Der Mann, der mit den Springerinnen die größten Erfolge feierte, verlässt nach der Saison den Skiverband. Nach einer Saison, die von vielen Enttäuschungen begleitet war.

Im Mixed-Team gab es zwar sensationell WM -Gold, zum Saisonfinale in Russland noch einmal überraschend einen dritten Rang im Team-Wettkampf. Sonst blieben die deutschen Frauen aber teilweise weit vom Podest entfernt. Springerinnnen wie Katharina Althaus oder Juliane Seyfarth konnten bei den wenigen Wettkämpfen des Winters ihre Formschwäche nicht überwinden. Carina Vogt wurde immer wieder von Verletzungs-Rückschlägen geplagt. Dass sie es überhaupt zur WM schaffte, war schon ein Erfolg.

Einen Nachfolger für den analytisch denkenden und in der Skisprung-Szene hoch anerkannten Bauer zu finden und die deutschen Frauen wieder an die Weltspitze zu führen - das ist eine echte Baustelle für den Deutschen Ski-Verband.