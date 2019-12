Marte Olsbu Röiseland und Vetle Sjastad Christiansen haben die World Team Challenge auf Schalke gewonnen. Beim letzten Karriererennen der deutschen Biathlon-Königin Laura Dahlmeier waren die Norweger am Samstag (28.12.2019) in der mit 46.412 Zuschauern ausverkauften Fußballarena nicht zu schlagen, die treffsichere Dahlmeier belegte zusammen mit dem am Ende entkräfteten Philipp Nawrath (Nesselwang) den vierten Rang.

Das zweite deutsche Duo Denise Herrmann (Oberwiesenthal) und Benedikt Doll (Breitnau) landete bei der 18. Auflage des Showevents auf dem neunten Platz. "Ich glaube, es ist ganz gut gegangen" , sagte Dahlmeier der Sportschau mit einem Lachen zu ihrer starken Schießleistung. Lediglich ein Fehler unterlief ihr bei 40 Versuchen. "Beim letzten Schießen habe ich mir schon gedacht, ich möchte nicht mit einem Fehler aufhören. Supergut, dass es geklappt hat" , sagte sie.