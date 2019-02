Super-G in Bansko abgesagt

Wie der Skiweltverband am Morgen mitteilte, muss das Rennen wegen Schneefalls in der Nacht und einer anhaltenden ungünstigen Wetterprognose ausfallen. In dem Skigebiet in Bulgarien wäre der erste Super-G nach den Weltmeisterschaften ausgetragen worden, für den Deutschen Skiverband wollte unter anderen Kitzbühel-Sieger Josef Ferstl antreten. Am Sonntag (24.02.2019) ist in Bansko noch ein Riesenslalom geplant.

