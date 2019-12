Wintersport-News am Sonntag: Johaug dominiert, drei Deutsche in den Top 30

Langlauf: Johaug bei norwegischem Dreifachsieg vorn

Zum Abschluss des ersten Weltcup-Wochenendes der Langläuferinnen im finnischen Ruka hat Therese Johaug am Sonntag (01.12.2019) auch das Verfolgungsrennen im Freistil gewonnen. Mit einem Vorsprung von 18 Sekunden vor der US-Amerikanerin Sadie Maubet Björnsen war die amtierende Distanzweltcup-Siegerin auf die 10 Kilometer lange Strecke gegangen. In 25:48,0 Minuten beendete sie ihre dominante Vorstellung. Mit einem Rückstand von 1:11,3 Minute kam Johaugs Landsfrau Heidi Weng ins Ziel. Astrid Uhrenholdt Jacobsen - ebenfalls aus Norwegen - wurde Dritte. Victoria Carl aus Zella-Mehlis lief als beste DSV -Athletin in 28:20,0 Minuten auf den 15. Platz und durfte sich zudem über die achtschnellste Laufzeit des Tages freuen. Die Oberwiesenthalerin Katharina Hennig als 27. und Pia Fink aus Bremelau als 30. kamen ebenfalls noch unter die Top 30.