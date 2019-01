Wintersportnews am Samstag - Doppelsieg für deutsche Bob-Frauen

Zweierbob: Schneider siegt vor Jamanka in Innsbruck

Beim Bob-Weltcup in Innsbruck/Igls haben die deutschen Pilotinnen einen Doppelsieg gefeiert. Schnellste im Olympia-Eiskanal war am Samstag (19.01.2019) Stephanie Schneider mit Anschieberin Ann-Christin Strack. Nach zwei Läufen siegte die Olympia-Vierte aus Erlabrunn in 1:46,06 Minuten vor Olympiasiegerin Mariama Jamanka mit ihrer neuen Anschieberin Kira Lipperheide.



Schneider hatte nach dem ersten Lauf noch auf Rang drei gelegen, im zweiten Durchgang dann aber einen fast perfekten Lauf gezeigt. "Wir waren am Start schneller und bis auf die Ausfahrt der Kurve neun deutlich besser. Wir sind sehr happy über das Rennen" , jubelte Schneider nach dem Wettkampf. Jamanka musste sich um elf Hunderstelsekunden geschlagen geben. Nach dem ersten Lauf hatte sie zu ihrer neuen Anschieberin gesagt: " "Beim Start waren wir gut dabei. Natürlich fehlt es noch an der Feinabstimmung. Da haben wir noch Luft nach oben. Aber Kira hat das schon gut gemacht." Dritte wurde die US-Amerikanerin Elena Meyers Taylor. Auf Rang vier kam mit Anna Köhler/Leonie Fiebig ein weiterer deutscher Schlitten. "Das ist ein geiles Manschaftsergebnis" , freute sich Schneider.

Skispringen: Severin Freund springt weiter hinterher

Severin Freund

Der frühere Skisprung-Weltmeister Severin Freund hat auch beim zweiten Wettbewerb des zweitklassigen Continental Cups (COC) im japanischen Sapporo keinen Schritt nach vorne gemacht. Der 30 Jahre alte Niederbayer belegte auf der Olympiaschanze von 1972 nur den 20. Rang, nachdem er im ersten Springen 13. geworden war. Beim erneuten Sieg des Österreichers Clemens Aigner war Freund nur sechstbester Deutscher.



Freund, der nach zwei Kreuzbandrissen sein Comeback gefeiert hatte, kämpft um die Teilnahme an den Weltmeisterschaften im Seefeld (19. Februar bis 3. März). Bester Deutscher in Sapporo, wo der Weltcup am kommenden Wochenende gastiert, war Martin Hamann (Aue) auf Platz drei. Andreas Wank (Hinterzarten), wie Freund Team-Olympiasieger 2014, wurde 17.

Volles Wintersportprogramm am Samstag

Heute stehen zu dem noch Weltcups im Langlauf, Freestyle, Skicross, Snowboard und mehr auf dem Programm.

dh/sst/jmd | Stand: 19.01.2019, 10:12