Wintersport-News am Sonntag - Peter Fill muss Saison beenden

Ski Alpin: Fill muss Saison beenden

Skirennläufer Peter Fill muss die WM-Saison verletzungsbedingt vorzeitig beenden. Der 36 Jahre alte Südtiroler begründete seinen Schritt in einer Erklärung in den Sozialen Netzwerken mit anhaltenden Rückenproblemen. An ein Karrierende denke er aber noch nicht, erklärte der zweimalige WM-Medaillengewinner. Sein Ziel sei die Heim-WM 2021 in Cortina d'Ampezzo, sagte Fill, der 2016 als erster Italiener den Abfahrtsweltcup gewonnen hatte.

Buckelpiste: Grasemann Siebte in Calgary

Ski-Freestylerin Laura Grasemann hat beim Buckelpisten-Weltcup in Calgary ihr bestes Saisonergebnis eingefahren. Die 26-Jährige vom SC Wiesloch kam in der Olympia-Stadt von 1988 auf Rang sieben. Das Finale der besten sechs Athletinnen verpasste die Olympiateilnehmerin von 2014 um winzige 0,02 Punkte, dennoch reichte es auch im vierten Wettbewerb des WM-Winters für die Top 10. Der Tagessieg ging an die Olympiadritte Julia Galischewa aus Kasachstan.

dpa/sid | Stand: 13.01.2019, 09:32