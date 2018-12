Wintersportnews am Samstag - Johaug setzt Siegesserie fort

Langlauf: Johaug dominiert erneut

Therese Johaug hat das 15 Kilometer Freistil Rennen in Bietostölen gewonnen. Die Norwegerin sicherte sich vor heimischer Kulisse mit deutlichem Abstand den Sieg. Mehr als eine Minute Vorsprung hatte sie am Ende auf die Schwedin Charlotte Kalla. Johaugs Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg wurde dritte. Für Therese Johaug ist es bereits der vierte Saisonsieg nach ihrer Rückkehr in den Weltcup.

Katharina Hennig aus Oberwiesenthal wurde 30. Teamkollegin Julia Belger kam auf Platz 44.

Eiskunstlauf: Chen gewinnt Grand-Prix-Finale

Weltmeister Nathan Chen (USA) hat beim Grand-Prix-Finale der Eiskunstläufer in Vancouver die Männer-Konkurrenz gewonnen. Trotz zweier Fehler in der Kür behauptete der 19-Jährige mit 282,42 Punkten seine Führung aus dem Kurzprogramm vor dem japanischen WM-Zweiten Shoma Uno (275,10 Punkte). Der Südkoreaner Cha Junhwan (263,49) belegte Rang drei. Im Eistanz führen nach dem Rhythmustanz die US-Vizeweltmeister Madison Hubbell/Zachary Donohue vor der abschließenden Kür. Im Paarlauf gehen die Chinesen Cheng Peng/Yang Jin (75,69) als Spitzenreiter in die entscheidende Kür am Sonntag.



Deutsche Starter sind beim Grand-Prix-Finale nicht am Start.

Skeleton: Deutsche Piloten nach erstem Lauf auf 5, 6 und 8

Die deutschne Skeleton-Piloten liegen nach dem ersten Lauf des Weltcups in Sigulda hinter dem Podest. Bei der Führung des Russen Nikita Tregubow liegen Felix Keisinger, Alexander Gassner und Axel Jungk auf den Rängen 5, 6 und 8. Keisinger hat als bester Deutscher 8/100 Sekunden Rückstand auf Rang drei.

Vollgepackter Wintersport-Samstag

Am vollgepackten Wintersport-Samstag stehen heute u.a. noch Weltcups im Skeleton (in Sigulda/Lettland), Langlauf (in Beitostölen/Norwegen), Eisschnelllauf (Tomaszow Mazowiecki/Polen), Skicross und Shorttrack an.

dh/vsi/dpa/sid | Stand: 08.12.2018, 09:35