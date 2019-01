Wintersport-News am Samstag - Dahlmeier kehrt in Ruhpolding zurück

Biathlon: Dahlmeier kehrt in Ruhpolding zurück

Einem Comeback von Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier beim Biathlon-Weltcup in der kommenden Woche in Ruhpolding steht nichts mehr im Wege. Das bestätigte Disziplin-Trainer Florian Steirer am Rande des Weltcups in Oberhof. Neben Dahlmeier werde auch Vanessa Hinz wieder zur Mannschaft stoßen, sagte er: "Vorausgesetzt, dass nicht wieder jemand krank wird, ist es fix, dass sie nächste Woche dazukommen." Dahlmeier (Partenkirchen) hatte auf den Heimweltcup in Oberhof wegen eines Infektes über den Jahreswechsel verzichtet und stattdessen in ihrer bayerischen Heimat trainiert. Hinz (Schliersee) fehlte in Oberhof wegen einer Erkältung.

Ski Alpin: Schwere Knieverletzung - Saison-Aus für Brunner

Stephanie Brunner

Für die österreichische Riesenslalomspezialistin Stephanie Brunner ist die Saison vorzeitig beendet. Die Tirolerin zog sich beim Training im italienischen Pozza di Fassa einen Riss des vorderen Kreuzbandes und des Innenmeniskus im linken Knie zu, berichtet der ORF . Die 24-Jährige soll noch am Wochenende operiert werden. Brunner belegt dertzeit Rang sich in der Riesenslalom-Weltcupwertung. Im Gesamtweltcup ist sie 14..

Ex-Erfolgstrainer Behle fordert Geduld bei den Langläufern

Ex-Langlauf-Bundestrainer Jochen Behle

Ex-Langlauf-Bundestrainer Jochen Behle hat um Geduld für die deutschen Athleten gebeten. Im Moment befänden sich die deutschen Langläufer zwar "weit weg von der Weltspitze" , sagte der aktuelle Sportdirektor beim Westdeutschen Ski-Verband. Trotzdem fordert er, den Verantwortlichen und Sportlern, für die weitere Entwicklung Zeit zu geben. Schließlich könne man einen Langläufer halt "nicht in einem Jahr formen" , so Behle. Der aktuelle Langlauftrainer Peter Schlickenrieder versuche, das Problem in Griff zu bekommen und arbeitet "gerade am Gesamtkonzept" . Erschwert würde das aber auch, weil im Moment die Riesentalente fehlen, konstatierte der 58-Jährige. Behle verantwortete von 2002 bis 2012 die erfolgreichste Zeit im deutschen Langlauf als Bundestrainer.

Sprint-Qualifikation gut überstanden

Passend zu den Äußerungen Behles ist, dass die deutschen Skilangläuferinnen die Qualifikation zum Einzel-Sprint in Dresden gut überstanden haben. Von acht gestarteten Athletinnen schaffte es lediglich Antonia Fräbel (Asbach/13,95 Sekunden zurück) als 37. nicht in die Endläufe der Top 30. Überzeugen konnte vor allem die in dieser Saison eigentlich schwächelnde Top-Sprinterin Sandra Ringwald (Schonach/2,95 Sekunden zurück) auf Rang fünf.

