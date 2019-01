Wintersport-News am Freitag - Bob-Weltcup trotzt Schneechaos

Weltcup am Königssee: Skeleton abgesagt, Bob soll stattfinden

Die für heute angesetzten Skeleton-Wettbewerbe auf der Bahn am Königssee sind abgesagt worden. Grund sind die anhaltenden Schneefälle: "Unter diesen Umständen können wir die Sicherheit der Athletinnen und Athleten nicht gewährleisten", sagte am Donnerstag (10.012.) Markus Aschauer, Betriebsleiter der Bahn. Die Bob-Entscheidungen (Weltcup und EM) sollen nach derzeitigem Stand am Samstag und Sonntag wie geplant stattfinden.

Shorttrack-Europameister zieht sich Verbrennungen zu

Shorttrack-Europameister Sjinkie Knegt hat sich beim Anzünden seines Kamins Verbrennungen ersten bis dritten Grades zugezogen. Der niederländische Ex-Weltmeister wollte am Donnerstag (10.01.) in seinem Wohnhaus in Bantega (Friesland) das Holz anstecken, als die Flammen seine Kleidung erfassten. Besonders schwer verletzt wurde das bereits verletzte linke Bein des Olympia-Zweiten. Nach Angaben von Nationaltrainer Jeroen Otter erlitt Knegt auch Brandverletzungen im Gesicht sowie am gesamten Körper.

dpa/sid | Stand: 11.01.2019, 10:00