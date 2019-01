Wintersport-News am Donnerstag - Kulischnikow verzichtet auf EM-Start

Titelaspirant und 500-Meter-Weltrekordler Pawel Kulischnikow wird am kommenden Wochenende (11. - 13.1.) nicht an den Einzelstrecken-Europameisterschaften der Eisschnellläufer im italienischen Klobenstein teilnehmen. Der 24-jährige Russe, der in dieser Saison die Sprintdistanz dominiert, bereitet sich nach Angaben des russischen Eisschnelllaufverbands auf die Einzelstrecken-Weltmeisterschaft in Inzell (7. - 10.2.) vor. Dort gilt er als Favorit über 500 und 1.000 Meter.

ten/sid | Stand: 10.01.2019, 11:00