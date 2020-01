Video: Zweier-Bob-Pilot Lochner hofft auf Heim-WM

Im deutschen Zweier-Bob ist die interne Konkurrenz groß. Johannes Lochner muss sich für die Teilnahme an der Heim-WM im Februar noch beweisen. Nach dem zweiten Platz am Königssee hat der 29-Jährige die Chance, den Bundestrainer in St. Moritz zu überzeugen. | video