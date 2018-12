Wintersportnews am Donnerstag - Johaug verzichtet auf Tour de Ski

Therese Johaug: Ruhepause statt Tour de Ski

Die in der kommenden Woche startende Tour de Ski wird ohne Norwegens Langlaufstar Therese Johaug stattfinden. Die aktuelle Überfliegerin im Weltcup will stattdessen eine Trainingspause einlegen, um beim Saisonhöhepunkt - der Nordischen Ski-WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März) - topfit zu sein. " Sie hat das Gefühl, dass sie etwas Zeit braucht, um bei der Weltmeisterschaft vorne zu sein. Ich finde es sehr klug, dass sie die Batterien auflädt ", erklärte Norwegens Skilanglauf-Chef Vidar Löfshus.



Johaug hatte die Tour 2013/14 und 2016 für sich entscheiden können. Nach einer Dopingsperre war sie in diesem Winter in den Weltcup zurückgekehrt und ist dort in den Distanzrennen noch ungeschlagen. Neben Johaug wird auch die schwedische Topläuferin Charlotte Kalla - Siegerin 2007/08 - bei der 13. Auflage der Tour de Ski nicht an den Start gehen.

Saisonaus für Skispringerin Gianina Ernst

Bitte Nachricht für Gianina Ernst: Die 19-Jährige hat sich beim Continental-Cup-Springen in Notodden/Norwegen einen Kreuzband- und Außenmeniskusriss zugezogen und muss mehrere Monate pausieren. Das Missgeschick passierte bereits am vergangenen Wochenende bei der Landung nach einem Sprung. " Ich bin bei der Landung durch ein Verschneiden der Ski gestürzt. Ich hatte Schmerzen, das Beugen und Strecken war sofort eingeschränkt, und mir war klar, dass ich mich verletzt hatte ", sagte Ernst: " Ich hoffe jetzt, dass die Operation bald und gut verlaufen wird, danach arbeite ich mich in der Rehabilitation zurück. "



Ernst hatte Ende 2013 mit 14 Jahren bei ihrem ersten Weltcupspringen als Zweite sogleich einen Podestplatz belegt. Als 15-Jährige nahm sie 2014 an Olympia in Sotschi teilgenommen und war jüngste Starterin der Winterspiele. Zur Saison 2018/19 schaffte es Ernst nicht ins deutsche Weltcup-Team.

Gianina Ernst

Biathlon-Weltcup in Oberhof nicht in Gefahr

In Oberhof gibt es genug Schnee für den Weltcup der Biathleten. Das bestätigte der Chef des Organisations-Komitees Silvio Eschrich dem MDR. Dank der kühlen Temperaturen in den letzten Wochen, konnte genug Kunstschnee produziert werden. Außerdem lagern noch rund 6.000 Kubikmeter Schnee aus dem letzten Sommer im Schneedepot und weitere 3.000 Kubikmeter in der Skihalle. Auch wenn es über die Weihnachtsfeiertage wieder wärmer werden soll, sei der Weltcup nicht in Gefahr, so Eschrich.

Das Biathlon-Stadion in Oberhof

Thema in: MDR aktuell - das Nachrichtenradio, 20.12.2018, 12.40 Uhr

Stand: 20.12.2018, 12:46