Das waren die Höhepunkte des Wintersport-Wochenendes

Ski alpin: Dreßen meldet sich sensationell zurück

Thomas Dreßen mit zwei kanadischen Mounties

Was für ein Comeback: Nach zwölf Monaten Verletzungspause hat sich Thomas Dreßen mit einem Paukenschlag zurück gemeldet und ist beim Weltcup in Lake Louise zum Abfahrtssieg gerast. Als erster Deutscher gewann er drei Abfahrten im Weltcup - das war selbst Markus Wasmeier nicht gelungen. Dass Viktoria Rebensburg in Killington in ihrer Paradedisziplin Riesenslalom nur Siebte wurde, ging fast ein bisschen unter.