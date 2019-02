Skifliegen, Nordische Kombi, Snowboard und mehr

Die Wintersport-Höhepunkte des Wochenendes

Heimweltcup-Wochenende für Skispringer, Rodler, Shorttracker und die Nordischen Kombinierer: Können die Deutschen ihren Vorteil nutzen? An Spannung mangelt es nicht. Was Sie an diesem Wochenende noch erwartet - eine Übersicht.