In Mailand geht es für die Paarlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot um die Medaillen bei der Eiskunstlauf-WM. Das Duo muss am Mittwoch und Donnerstag ran. Wir sind ausführlich per Livestream, in Das Erste sowie bei One live dabei.



Um richtig viel geht es auch im russischen Tjumen. Die Biathleten kämpfen noch um die kleinen und großen Kristallkugeln. In jeder Disziplin und im Gesamt-Weltcup stehen die Entscheidungen an.



Entschieden ist der Gesamt-Weltcup bereits im Skispringen und in der Nordischen Kombination. Beim Skifliegen in Planica und beim Heim-Weltcup der Kombinierer in Schonach stehen aber noch einmal emotionale Höhepunkte an.

Die Wintersport-Woche im Überblick