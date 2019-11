Das war das Wintersport-Wochenende

Ski Alpin: Shiffrin und Kristoffersen profitieren von Patzern

Der Slalom-Winter der Alpinen Skifahrer hat am vergangenen Wochenende mit zwei Favoritensiegen begonnen. Am Samstag (23.11.2019) siegte US-Superstar Mikaela Shiffrin. Am Sonntag (24.11.2019) machte der Norweger Henrik Kristoffersen klar, dass er erster Anwärter auf die Nachfolge des zurückgetretenen Marcel Hirscher ist. Sowohl Shiffrin als auch Kristoffersen profitierten aber von schweren Patzern der Konkurrenz.



Von den deutschen Startern schaffte es je einer in die Top Ten, am Samstag Lena Dürr, am Sonntag Linus Straßer.