Abschied, Skandal, Überflieger - Das war der Winter 2018/19

Punktlandung der Saison: Felix Loch

Der Abgesang war eigentlich schon geschrieben. Im Februar 2018 hatte Felix Loch auf dramatische Weise den Olympiasieg in Pyeongchang verschenkt, und von dieser Niederlage schien sich Deutschlands Vorzeige-Rodler einfach nicht mehr zu erholen. Im Weltcup-Winter schlingerte er von einer Enttäuschung in die nächste, zur Heim-WM in Winterberg reiste der einstige Dominator dann ohne einen einzigen Saisonsieg. Mit einer solchen Bilanz war Loch seit zehn Jahren in kein Großereignis mehr gestartet. Doch die Titelkämpfe Ende Januar brachten die Erlösung, Loch wurde zum sechsten Mal Weltmeister, ist nun Rekordchampion - und der Abgesang darf noch eine Weile in der Schublade

Felix Loch in Altenberg

liegen.

Nullrunden der Saison: Die deutschen Eisschnellläufer

Edelmetall ist selten geworden für die deutschen Eisschnellläufer. Im Weltcup gänzlich leer auszugehen, ist dennoch besonders: In 78 (!) Rennen gab es 0 (!) Podestplätze. Ein paar Mal waren die deutschen Athleten dicht dran, nicht nur im Weltcup. Patrick Beckert fehlten nach 10.000 Meter bei der Einzelstrecken-WM in Inzell zwei Tausendstelsekunden zu Bronze. Nach der Nullrunde bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang waren die Ergebnisse dennoch zu dürftig.

Nico Ihle nach den 500 m bei der WM in Inzell

Eishoffnung der Saison: Anna Seidel

Anna Seidel ist erst 20 Jahre alt und doch schon seit Jahren die deutsche Hoffnungsträgerin im Shorttrack. Dieser Rolle wurde sie im nacholympischen Winter mehr als gerecht. Beim Weltcup in Salt Lake City gewann sie Silber über 1000 m, in Sofia erzielte auf dieser Strecke als Siebte ihr bisher bestes WM-Ergebnis - die Arbeit mit dem neuen Bundestrainer Stuart Horsepool zahlte sich aus. In der Breite fehlt den deutschen Shorttrackern aber weiter die internationale Qualität. Seidel bleibt eine Ausnahmeerscheinung.

Anna-Katharina Gärtner läuft die Staffel mit Gina Jacobs, Anna Seidel und Bianca Walther

Vermisste der Saison: Aljona Savchenko

Keine Aljona, keine Medaillen: So läuft das im deutschen Eiskunstlauf seit 13 Jahren. Die schöpferische Pause der Paarlauf-Olympiasiegerin und ihres Goldpartners Bruno Massot hat die Deutsche Eislauf-Union aus dem Medaillenspiegel bei Europa- und Weltmeisterschaften verschwinden lassen. Und anders als 2015, als Savchenko mit ihrem neuen Partner international noch nicht startberechtigt war, sieht es jetzt ganz nach einer längeren Durststrecke aus. Denn kaum jemand glaubt, dass die Ex-Weltmeister aus Oberstdorf noch einmal in den Wettkampfsport zurückkehren werden.

sid | Stand: 24.03.2019, 21:40