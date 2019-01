Schneemassen - Erste Absage für Ruhpolding

Die für Dienstag geplante Eröffnungsfeier beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding ist abgesagt worden. "Wir hoffen alle, dass sich die Gefahrensituationen möglichst schnell bereinigen lassen. Gerade auch in den Nachbargemeinden, und dass es trotzdem möglich ist, dass wir ab Mittwoch Gastgeber für Sportler und Besucher in der Chiemgau-Arena sein können" , sagte Ruhpoldings Bürgermeister Claus Pichler.

Im Landkreis gilt der Katastrophenfall

Optimistisch klingt das nicht gerade. Die Region um Ruhpolding ist im Schnee versunken. Deshalb gibt es noch immer einen bestehenden Katastrophenfall im Landkreis Traunstein. Die Rahmenbedingungen seien schwierig, bekannte Pichler. Rettungskräfte hätten in der Stadt alle wichtigen Dächer geräumt, dass keine Gefahrensituation mehr, momentan zumindest, besteht, so der Bürgermeister.

Auch in der Chiemgau-Arena stehe noch einiges an Arbeit an. Man müsse sich mit dem Landratsamt des Kreises Traunstein "auch im Hinblick auf die Fragen der Sicherheit" abstimmen, um Gefährdungen ausschließen zu können.

Wetterbericht macht Hoffnung

Einziger Hoffnungsschimmer ist die Wetterprognose. "Gott sei Dank ist es jetzt so, dass der Wetterbericht uns Hoffnung gibt, dass es in den nächsten Tagen zu einer deutlichen Wetterbesserung kommt, dass wir ab Mittwoch sogar eine Wetterberuhigung und schönes Wetter haben", sagte Pichler. Deswegen hofft er, dass die eigentlichen Wettkämpfe wie geplant stattfinden können. Beim Weltcup in Ruhpolding stehen am Mittwoch und Donnerstag die Sprintrennen der Männer und Frauen auf dem Wettkampf-Programm. Der Weltcup endet am Sonntag mit den beiden Massenstart-Rennen.

Deutsche hoffen auf Top-Platzierungen

Der Einsatz von Simon Schempp ist fraglich.

Die deutschen Biathleten erlebten zuletzt in Oberhof eine Achterbahnfahrt. Nach einem Debakel im Sprint meldeten sich die Frauen in der Verfolgung und im Staffelrennen stark zurück. Das macht Hoffnung. Zudem ist Zugpferd Laura Sahlmeier wieder am Start. Die Olympiasiegerin hatte in Oberhof pausiert. Bei den DSV-Männern bereitet aktuell Simon Schempp Grund zur Sorge. Der Schwabe kann läuferisch nicht mithalten und hatte im Thüringer Wald auch am Schießstand extreme Probleme. Ob er starten wird, soll gemeinsam mit den Trainern entschieden werden.