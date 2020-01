Wintersport-News am Mittwoch: Snowboard-Event abgesagt

Der Internationale Skiverband ( FIS ) hat am Dienstagabend nach der offiziellen Schneekontrolle entschieden, dass der Snowboardcross Weltcup am Feldberg vom 31. Januar bis 2. Februar 2020 aufgrund der zu geringen Schneemenge nicht stattfinden kann. Auch für eine stark verkürzte Strecke reiche der Schnee nicht aus.

Das Wetter spielt nicht mit

"Es ist sehr schade, dass dieser Weltcup jetzt nicht stattfinden kann" , bedauert Thorsten Rudolph, OK -Präsident des Weltcups am Feldberg. Nach den erfolgreichen Weltcup-Events in den vergangenen Jahren wollte man den Wintersportfans auch in diesem Jahr spannende Snowboardcross-Rennen bieten. Daraus wird nichts, weil das Wetter nicht mitspielt. "Bei den derzeitigen Schneeverhältnissen sind wir chancenlos, eine Verlegung scheidet ebenfalls aus. Das gehört leider zum Wintersport dazu" , so Stefan Knirsch von Snowboard Germany.

Snowboardcross-Spannung in Übersee

Martin Nörl ist mit Team Germany in Kanada unterwegs.

Für die AthletInnen steht dieses Wochenende ein Weltcup im kanadischen Big White auf dem Programm. Für Deutschland gehen Fillip Freudenberg ( SC Dingolfing), Umito Kirchwehm ( SC Altglashütten), Paul Berg ( SC Konstanz), Martin Nörl (DJK-SV Adlkofen), Leon Beckhaus ( SC Miesbach) und Hanna Ihedioha ( SC Dingolfing) an den Start.

Thema in: Sportschau, 25.01.2020, 08.30 Uhr im Ersten

red/pm | Stand: 22.01.2020, 10:26